Basket

Basket - NBA : L’attitude de LeBron James décriée dans la bulle d’Orlando ?

Publié le 29 août 2020 à 21h35 par Th.B. mis à jour le 29 août 2020 à 21h43

Lors des réunions de joueurs concernant le boycott de la NBA, LeBron James aurait adopté une attitude qui ne serait pas passée auprès d’une grande partie des joueurs présents dans la bulle d’Orlando.

LeBron James est, à l’instar de Chris Paul qui est lui président de l’association des joueurs, très respecté au sein même de la NBA pour ce qui se passe en dehors des parquets. Et avec une nouvelle affaire raciale a fait surface dans le pays de l’Oncle Sam. En effet, le 23 août dernier, Jacob Blake, homme afro-américain âgé de 29 ans s’est fait tirer dans le dos à sept reprises par trois policiers blancs qui n’ont pas réussi à l’interpeller. Cet acte a été filmé par une personne se trouvant dans sa maison et les images ont fait le tour du monde. Hospitalisé, Blake a engendré un nouveau soulèvement de protestation aux USA et la NBA a boycotté les matchs de Play-Offs. Au cours des réunions des joueurs présents dans la bulle d’Orlando, LeBron James n’a pas convaincu tout le monde de par son attitude.

« Il parle d’une manière qui a rebuté tout le monde »