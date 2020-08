Basket

Basket - NBA : Lebron James pousse un gros coup de gueule !

Publié le 27 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Les Bucks de Milwaukee ont boycotté leur match la nuit dernière. Un boycott initié pour protester contre les violences policières qui frappent les Etats-Unis. Et LeBron James a tenu à faire passer un message très clair.

La NBA se mobilise. Pour protester face aux violences policières, les Bucks ont refusé de jouer leur 5e match du Premier tour des Playoffs face au Magic d’Orlando. Ce boycott a été suivi par plusieurs équipes d’autres sports comme le base-ball, le football ou le tennis. Ce boycott a contraint la NBA à déplacer les autres rencontres de la nuit : Houston – Oklahoma City et Los Angeles (Lakers)- Portland.

« C’est très perturbant »