Basket - NBA : Vers un incroyable duo Antetokounmpo - Doncic ?

Publié le 2 septembre 2020 à 14h35 par Th.B.

Alors qu’il n’est pas à l’abri d’un nouvel échec dans la course au trophée Larry O’Brien avec ses Bucks, Giannis Antetokounmpo pourrait quitter Milwaukee pour rejoindre les Dallas Mavericks.

Avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis entre autres, les Dallas Mavericks pourraient bien être de sérieux contenders au titre de champion NBA lors des prochaines saisons. En Play-Offs, les Mavs se sont inclinés face aux Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard et Paul George. Mais à l’avenir, la franchise texane pourrait bien compter Giannis Antetokounmpo dans ses rangs. Certes, The Greek Freak ne sera agent libre qu’en juin 2021, mais en cas de nouvelle désillusion cette année en Play-Offs, un départ ne serait pas à écarter.

« Giannis serait celui qui pourrait considérer de rejoindre Dallas »