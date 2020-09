Basket

Basket - NBA : L’avenir d’Antetokounmpo tout tracé ?

Publié le 2 septembre 2020 à 11h35 par Th.B. mis à jour le 2 septembre 2020 à 11h43

Agent libre à l’été 2021, Giannis Antetokounmpo pourrait s’engager alors avec la franchise de son choix. Et pour un exécutif, The Greek Freak aurait de belles chances de faire le choix de rejoindre le Miami Heat.

Véritable figure de proue des Milwaukee Bucks, le jeune Giannis Antetokounmpo est déjà parvenu à mettre la main sur le titre de MVP de la saison régulière et plus récemment sur celui de meilleur défenseur de l’année lors de cet exercice. Son contrat avec les Bucks jusqu’en juin 2021, The Greek Freak pourrait rejoindre une nouvelle franchise. Et alors que Milwaukee est mené 1-0 face au Miami Heat lors des demi-finales de la conférence Est des Play-Offs, Antetokounmpo serait susceptible de s’engager en faveur de son potentiel futur bourreau.

« Le Heat »