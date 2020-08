Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo est comparé à... Michael Jordan !

Publié le 28 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que beaucoup estiment que Giannis Antetokounmpo devrait quitter les Bucks de Milwaukee pour espérer gagner un titre, Charles Barkley a tenu à affirmer son soutien au Greek Freak en le comparant à Michael Jordan et LeBron James.

Emmené par un Giannis Antetokounmpo étincelant, cette saison pourrait bien être la bonne pour les Milwaukee Bucks. Éliminé en finale de conférence par Toronto, futur champion NBA, la saison passée, les observateurs s’impatientent alors que le Greek Freak n’a toujours pas remporté un titre. Depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs voix s’élèvent en incitant que s’il souhaitait remporter un titre, le joueur grec devait quitter Milwaukee pour une équipe plus compétitive. Des suppositions sans aucun sens pour la légende Charles Barkley, qui a tenu à défendre Giannis Antetokounmpo.

« Personne n’a jamais dit ça à Michael Jordan »