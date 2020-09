Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo est sous le feu des critiques !

Publié le 2 septembre 2020 à 9h35 par Th.B. mis à jour le 2 septembre 2020 à 9h38

Alors que Jimmy Butler a réalisé sa meilleure performance en Play-Offs face aux Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo n’a pas défendu sur lui la plupart du temps. De quoi s’attirer les foudres des joueurs de la NBA.

Nommé meilleur défenseur de la saison régulière cette année, Giannis Antetokoumpo n’a pas montré ses qualités défensives lors du Match 1 des demi-finales de conférence Est face au Miami Heat. Une rencontre remportée par la franchise floridienne (115-104) grâce à un Jimmy Butler d’exception qui a planté 40 points. Leader des Milwaukee Bucks et supposé patron en défense, Antetoukounmpo n’a pas fait l’échange avec un de ses coéquipiers pour défendre sur la star du Heat. En conférence de presse, un journaliste lui a demandé pourquoi un tel choix. Ce à qui The Greek Freak a répondu : « Non, je ne l’ai pas fait. Pourquoi demandez-vous cela ? ». Une réponse qui n’est pas passée auprès de joueurs actuels et d’anciennes légendes.

Isaiah Thomas et Richard Jefferson fustigent !