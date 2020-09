Basket

Basket - NBA : Lakers, Rockets... LeBron James explique la défaite au match 1

Publié le 5 septembre 2020 à 11h35 par A.D.

Ce samedi matin, les Lakers ont perdu le match 1 des demi-finales de conférence Ouest face aux Rockets. A l'issue de la partie, LeBron James a tenté d'expliquer ce qui avait provoqué la défaite des siens.

Ce samedi, les Lakers et les Rockets ont disputé le match 1 de leur demi-finale de conférence Ouest. Une rencontre que la franchise de Houston a remportée (97-112). Dans des propos rapportés par Parlons Basket , LeBron James a décortiqué la défaite des LA Lakers. A en croire King James , son équipe a pêché en vitesse et n'a pas été en mesure de contenir James Harden en première période.

«Nous avons permis à James Harden d’aller trop souvent sur la ligne des lancers»