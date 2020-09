Basket

Basket - NBA : Harden, Westbrook... LeBron James se méfie des Rockets !

Publié le 3 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

LeBron James est revenu sur le niveau des Houston Rockets, et plus particulièrement de James Harden et Russell Westbrook, qui seront ses adversaires pour les demi-finales de conférence.

Les Rockets ne sont pas passés loin de la correctionnelle face à OKC. Vainqueur de justesse (104-102) lors du match 7, Houston retrouvera les Los Angeles Lakers en demi-finale de conférence. Un match au sommet entre deux des favoris au titre. Si les Lakers n’ont pas eu de difficultés à se défaire des Blazers de Portland au premier tour (4-1), Lebron James prend très au sérieux son futur adversaire malgré les difficultés que le club texan a eu pour éliminer Oklahoma.

« On va retrouver un autre monstre à deux têtes »