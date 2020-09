Basket

Basket - NBA : Le gros coup de gueule de James Harden !

Publié le 3 septembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Qualifié de justesse pour les demi-finales de conférence avec Houston, James Harden était visiblement très remonté... envers lui-même.

Houston est passé tout proche de la correctionnelle contre OKC, lors du match 7 du premier tour de playoff. Vainqueur 104-102, les Rockets peuvent remercier James Harden, mais pas pour ses performances offensives. Une fois n'est pas coutume, le All Star a réalisé une belle performance défensive et a notamment été auteur d'un contre capital en fin de rencontre, qui a permis la victoire et la qualification des siens. En attaque en revanche, The Beard a déçu, auteur de 17 petits points. Une performance qui a mis hors de lui Harden, très déçu de sa contribution offensive.

« J’ai joué comme une merde »