Basket

Basket - NBA : Racisme, boycott… LeBron James se fait fracasser !

Publié le 31 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Très investi dans les protestations de la NBA contre les violences policières aux Etats-Unis, LeBron James n’a pas reçu que des soutiens à ses actes. Un ancien de la NBA ne s'est pas priver de critiquer la star des Lakers…

LeBron James continue son combat contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis. Suite au boycott de la rencontre de NBA des Bucks, le King s’est retrouvé en première ligne de la lutte de la semaine dernière, et a même mis en place le groupe « More Than A Vote » avec Draymond Green, afin de promouvoir l’importance du vote auprès des communautés oubliées. Cependant, pour l’ancien joueur de la NBA Royce White, LeBron James n’en fait pas encore assez dans cette lutte…

« Reste la-bas jusqu’à ce que quelque chose change vraiment »