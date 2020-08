Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Lakers apporte son soutien à Paul George !

Publié le 29 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Actuellement, les joueurs de NBA sont réunis dans une « bulle » pour la période de playoffs. Certains, comme Paul George, témoignent d’un environnement difficile au niveau mental puisqu’ils sont coupés du monde extérieur. Danny Green confirme que ces conditions ne sont pas faciles à vivre, surtout avec les réseaux sociaux.

Covid-19 oblige, tous les joueurs de NBA sont bloqués dans une « bulle » à Orlando pour les playoffs, mis à l’écart de leur famille et du reste du monde. Cet isolement rend la compétition bien plus dure d’un point de vue psychologique. C’est d’ailleurs ce dont s’est plaint l’ailier des Clippers, Paul George qui dit ne pas réussir à pratiquer son meilleur basket à cause de cela.

« Les réseaux sociaux, tout ce qu’ils font, c’est te harceler »