Basket - NBA : LeBron James adresse un message fort à Carmelo Anthony

Publié le 31 août 2020 à 9h35 par A.D. mis à jour le 31 août 2020 à 9h38

Pour le premier tour des playoffs, LeBron James et les Lakers ont affronté les Trail Blazers de Carmelo Anthony. Après la victoire de la franchise de Los Angeles, King James a tenu à faire passer un message fort à son grand ami Melo.

Dès le premier tour de playoffs, LeBron James a dû se frotter à son ami Carmelo Anthony. Grâce à leur victoire de ce dimanche face aux Trail Blazers (131-122), les LA Lakers de King James sont parvenus à valider leur ticket pour les demi-finales de la conférence Ouest. A l'issue de ce match 5, LeBron James n'a pas manqué d'envoyer un message fort à son ami Carmelo Anthony sur son compte Instagram .

«Cela fait 20 ans d’amitié avec mon frère»