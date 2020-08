Basket

Basket - NBA : Russel Westbrook évoque l'importance de Michael Jordan pour la reprise !

Publié le 29 août 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 29 août 2020 à 10h45

La NBA a récemment été contrainte de reporter plusieurs matchs suite à un boycott de la part de bon nombre de joueurs. Ils ont notamment été soutenus par Michael Jordan.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, plusieurs équipes, à commencer par les Bucks de Milwaukee, ont décidé de ne pas jouer leur match de playoffs afin de protester contre les violences policières qui sévissent aux Etats-Unis et qui ont, une fois de plus, été mises en lumière lors de ce mois d’août avec l’affaire Jacob Blake. Ce boycott a obligé la NBA a déplacer plusieurs matchs. La NBA reprendra donc samedi soir avec les matchs qui auraient dû se jouer mercredi dernier, à savoir : Milwaukee – Dallas, Houston – Oklahoma City et Los Angeles (Lakers) – Portland.

« Il a été exceptionnel »