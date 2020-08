Basket

Basket - NBA : Luka Doncic réagit à la nouvelle polémique !

Publié le 26 août 2020 à 16h35 par La rédaction

D’abord au cœur d’une polémique pour avoir subi des propos racistes de la part de Montrezl Harrell, Luka Doncic est aujourd’hui concerné par une autre polémique, alors que Marcus Morris tenterait par tous les moyens de le blesser sur les parquets. Et le Slovène a réagi avec intelligence…

Luka Doncic continue d’impressionner avec les Mavericks. Dans un premier tour de playoffs de NBA haletant contre les Clippers, le Slovène se retrouve au cœur d’une polémique à presque chaque rencontre. D’abord concerné par des propos racistes de la part de Montrezl Harrell, Doncic se est si performant que certains joueurs tenteraient intentionnellement de le blesser. Ce serait le cas de Marcus Morris, et aurait déjà tenté, lors de la rencontre d’hier soir, d’atteindre physiquement le Slovène. Et ce dernier a répondu avec justesse et intelligence…

« Je ne veux même pas lui parler »