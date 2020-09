Basket

Basket - NBA : Le gros coup de gueule de ce coéquipier de LeBron James !

Publié le 2 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Si les Lakers de Los Angeles se sont qualifiés pour le prochain tour des playoffs, certaines prestations ont tout de même pu laisser à désirer. Cibles de certaines moqueries, Danny Green n'hésite pas à clasher ceux qui le critiquent lui et son équipe.

Qualifiés pour le 2e tour des playoffs en sortant les Trail Blazzers de Portland (4-1), les Lakers attendent encore de savoir qui des Houston Rockets ou des Thunder d'Oklahoma City se présentera face à eux. Si les Lakers ont fini 1er de la conférence Ouest en saison régulière, son ailier Danny Green a parfois livré des matchs mitigés. Comme beaucoup de sportifs, à l'ère des réseaux sociaux, Green a été moqué par certains fans de sa propre équipe.

«Je pourrais bien faire quelques doigts d'honneur»