Basket

Basket - NBA : LeBron James rend un vibrant hommage à... Chris Paul

Publié le 1 septembre 2020 à 10h35 par A.D.

Après la victoire de ses Lakers face aux Trail Blazers, LeBron James a pu assister au show de Chris Paul face aux Rockets. Sur les réseaux sociaux, King James a tenu à faire l'éloge de l'homme fort du Thunder.

Il y a plusieurs jours, les Lakers se sont octroyés une place en demi-finale de conférence Ouest. Opposé aux Trail Blazers au premier tour, la bande à LeBron James s'est qualifiée au terme du match 5 (victoire 4-1). Alors que le duel entre le Thunder et les Rockets s'est achevé ce mardi, LeBron James a tenu à assister au spectacle. L'occasion pour lui d'être au première loge lorsque Chris Paul (28 points, 3 passes, 7 rebonds) a offert le match 7 décisif aux siens.

«CP3 !!!!!!! Mettez du respect sur son nom et encore plus»

Impressionné par Chris Paul, LeBron James n'a pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. « CP3 !!!!!!! Mettez du respect sur son nom et encore plus ! » , a-t-il posté sur son compte Twitter . Alors que le Thunder et les Lakers se retrouveront au prochain tour, qui de LeBron James ou de Chris Paul remportera ce duel de colosse ? Affaire à suivre...