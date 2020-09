Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo réclame plus !

Publié le 5 septembre 2020 à 18h35 par Th.B.

Une nouvelle fait défait par le Miami Heat de Jimmy Butler cette nuit dans cette demi-finale de conférence Est de Play-Offs, Giannis Antetokounmpo estime ne pas avoir un temps de jeu suffisant.

Et si le finaliste de la conférence Est de la saison dernière sortait cette fois-ci avant même avant ce stade de la compétition. La défaite de Milwaukee dans la nuit de vendredi à samedi face à Miami (115-100) a permis à la franchise floridienne de porter son avance dans cette demi-finale à 3 victoire à 0. Les Bucks savent à quoi s’en tenir pour la suite et Giannis Antetokounmpo est certain que ses coéquipiers peuvent inverser la tendance.

Antetokounmpo veut plus jouer, mais…