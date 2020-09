Basket

Basket - NBA : Heat, Bucks... Giannis Antetokounmpo croit à une remontada !

Publié le 5 septembre 2020 à 13h35 par A.D.

Menés 3-0 par le Miami Heat, les Bucks doivent remporter les quatre prochaines rencontres pour se qualifier pour la finale de conférence Est. Selon Giannis Antetokounmpo, la franchise de Milwaukee est tout à fait capable de réaliser cet exploit.

Les Bucks sont dos au mur. Battue ce samedi par le Miami Heat (115-100), la bande à Giannis Antetokounmpo est menée 3-0 en demi-finale de la conférence Est. Pour passer ce tour et avoir une chance de disputer la finale de conférence, les Milwaukee Bucks n'ont d'autre choix que d'emmener le Heat vers un match 7 et de remporter les quatre prochaines rencontres. Dans des propos rapportés par Basket USA , Giannis Antetokounmpo a fait passer un message fédérateur et a expliqué clairement que son équipe avait la capacité de renverser la vapeur.

«S’il y a une équipe qui peut gagner quatre matchs de suite, c’est nous»