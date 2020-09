Basket

Basket - NBA : Ce bel hommage rendu à Kyrie Irving !

Publié le 4 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Parti des Celtics au début de la saison pour rejoindre les Nets, Kyrie Irving a laissé derrière lui un Jayson Tatum condamné à endosser le rôle de patron à Boston. Et ce dernier lui a rendu un bel hommage…

Depuis le début de saison, les Celtics peuvent compter sur Jason Tatum. Auteur de très bonnes performances avec la franchise de Boston, ce dernier a endossé le rôle de pilier de l’effectif après le départ de Kyrie Irving, parti rejoindre les Nets de Brooklyn. Cependant, Tatum n’oublie pas Irving, qui lui a appris beaucoup sur les parquets, et a tenu à lui rendre hommage…

« Il m’a dit que mon heure était venue »