Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo se livre sur un retour des Bucks !

Publié le 4 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Battus lors du Game 2 face au Miami Heat, les Bucks ont réalisé une grosse contre-performance. Pointé du doigt, Giannis Antetokounmpo livre le secret pour un retour des Bucks lors de la prochaine rencontre…

Giannis Antetokounmpo est au cœur de la tourmente. MVP en titre, l’ailier fort des Bucks n’est pas au meilleur de sa forme, et son équipe non plus. De nouveau battus par le Miami Heat lors du Game 2 du 2e tour des playoffs, les Bucks sont en mauvaise posture pour envisager une nouvelle qualification. Cependant, le Grec semble avoir trouvé le secret d’un retour des Bucks…

« Il ne s’agit pas de ce que l’autre équipe va faire »