Basket - NBA : James Harden est prêt à affronter LeBron James et les Lakers !

Publié le 4 septembre 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2020 à 11h39

Qualifié de justesse en 7 matchs contre OKC, Houston s’apprête à affronter les Lakers en demi-finale de conférence, et James Harden est prêt.

Houston s’est fait peur, mais les Rockets seront bel et bien présent en demi-finale de conférence ouest pour se mesurer au Los Angeles Lakers. Une fois n’est pas coutume, c’est en partie grâce à la performance défensive de James Harden que le club texan a accroché la victoire lors d’un match 7 tendu jusqu’au bout. Alors que LeBron James avait évoqué être sur le point d’affronter un « monstre à deux têtes » en parlant de Russell Westbrook et James Harden, The Beard s’attend également à une série difficile, mais indique qu’ils seront prêts.

« Une grande puissance de frappe avec des superstars »