Basket - NBA : Une tendance claire pour l’avenir d’Anthony Davis ?

Publié le 4 septembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Arrivé aux Lakers au début de la saison en provenance des Pelicans, Anthony Davis est à Los Angeles pour gagner des titres. Cependant, s’il n’y parvient pas cette année, un chemin semble être tout tracé pour le natif de Chicago…

Anthony Davis a faim de titres. Jamais allé plus loin qu’en demi-finale de playoffs de NBA avec son ancien club des Pelicans, l’ailier fort a rejoint les Lakers en 2019, répondant à l’appel de LeBron James. Cependant, son avenir ne semble toujours pas joué, et les amateurs de Basket sont beaucoup à se poser la question : où jouera-t-il la saison prochaine ? Et une tendance semble se dessiner pour la suite de sa carrière…

« Si les Lakers ne sont pas champions cette année, bonjour Chicago »