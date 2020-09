Basket

Basket - NBA : Les Rockets dévoilent leur recette miracle pour contrer LeBron James

Publié le 6 septembre 2020 à 15h35 par A.D.

Ce lundi, les Lakers et les Rockets disputeront le match 2 de la demi-finale de conférence Ouest. Eric Gordon, arrière de la franchise de Houston, a révélé son plan pour compliquer la tâche de LeBron James lors de la rencontre.

Les Lakers auront à coeur de remettre les compteurs à zéro en demi-finale de conférence Ouest. Opposée aux Rockets, la bande à LeBron James s'est incliné lors du match 1. Ce lundi, la franchise de Los Angeles aura l'occasion de prendre sa revanche et comptera sur LeBron James pour prendre les choses en main. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , Eric Gordon a annoncé la couleur avant le début de ce rendez-vous. Selon l'arrière des Rockets, la seule chose qu'il peut faire contre LeBron James, c'est de le gêner pour ses passes et ses tirs.

«Tu peux juste essayer de lui faire prendre des tirs difficiles»