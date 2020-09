Basket

Basket - NBA : Fraîchement arrivé à Brooklyn, Steve Nash s’enflamme pour Kevin Durant

Publié le 3 septembre 2020 à 21h35 par Th.B.

Nouveau coach des Brooklyn Nets, Steve Nash a révélé les raisons de sa venue et a glissé un petit mot chaleureux à Kevin Durant.

Consultant aux Golden State Warriors dans le staff de Steve Kerr où il a d’ailleurs pu côtoyer Kevin Durant, Steve Nash va franchir un cap. À compter du début de la prochaine saison régulière, l’ancienne légende des Phoenix Suns sera le head coach des Brooklyn Nets et y retrouvera donc Durant ainsi que Kyrie Irving notamment. Fraîchement nommé à son poste, Nash s’est livré à The Undefeated sur les raisons de son arrivée et sur sa relation avec Kevin Durant.

« C’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vu de ma vie »