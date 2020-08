Basket

Basket - NBA : Quand Kevin Durant était impressionné par Kobe Bryant !

Publié le 31 août 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 31 août 2020 à 19h41

Décédé le 26 janvier 2020, Kobe Bryant était l’une des plus grandes légendes de la NBA. Invité lors d’un podcast, Kevin Durant n’a pas caché avoir été très impressionné par le Black Mamba.

L'année 2020 a une quantité de mauvaises surprises à offrir, et elle ne pouvait pas plus mal commencer quand, dès le mois de janvier, le monde perdit une légende du Basket et du sport en général : Kobe Bryant. Le Black Mamba était de loin un des joueurs les plus redoutés de la NBA, ne serait-ce que par son sang froid et sa justesse dans les moments importants.

Kevin Durant se « chiait dessus » face à Kobe