Basket - NBA : Kevin Durant justifie un gros choix pour son avenir !

Publié le 11 septembre 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 11 septembre 2020 à 11h40

Bien décidé à jouer à New York, Kevin Durant a choisi de rejoindre les Nets plutôt que les Knicks après son passage chez les Warriors. Un choix qu'il justifie.

Après avoir remporté deux titres avec les Warriors, Kevin Durant a choisi de rejoindre les Nets. Un choix justifié par sa volonté d'évoluer à New York. Et après une saison blanche, l'ancien joueur d'OKC va pouvoir retrouver les parquets, pour le plus grand bonheur de Steve Nash , nouvel entraîneur de Brooklyn : « On a tous les deux une passion pour le basket. Au fil des années, on a créé un lien de professeur et d’élève. Cela date de ma fin de carrière, et on s’entraînait ensemble et on travaillait ensemble aux Warriors. Je pense qu’il y a une confiance, des points communs et un langage qui se sont développés entre nous avec le temps. C’est clairement important. C’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vu de ma vie, et c’est vraiment important d’avoir sa confiance . » Et pourtant, Kevin Durant aurait pu rejoindre le grand rival, les Knicks. Mais il justifie son choix.

«Je ne voulais pas être le sauveur des Knicks»