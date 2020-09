Basket

Basket - NBA : Ce témoignage rassurant sur Giannis Antetokounmpo !

Publié le 8 septembre 2020 à 16h35 par A.M.

Blessé à la cheville dimanche, Giannis Antetokounmpo pourrait bien être disponible pour le Game 5 contre le Heat à en croire Mike Budenholzer.

L'état de la cheville de Giannis Antetokounmpo est au cœur de toutes les attentions à Milwaukee. Et pour cause, les Bucks se préparent à un Game 5 décisif contre Miami dans la nuit de mardi à mercredi et ils n'ont plus le droit à l'erreur car le Heat mène 3 victoires à 1. Par conséquent, la présence du Grec est cruciale afin de permettre aux Bucks de rester en course dans cette demi-finale de conférence qui tourne pour le moment en faveur des Floridiens. Et Mike Budenholzer se montre plutôt optimiste.

Budenholzer confiant pour Antetokounmpo