Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo rassure sur son état de santé

Publié le 5 septembre 2020 à 15h35 par A.D.

Touché à une cheville lors du dernier match face au Miami Heat, Giannis Antetokounmpo a donné des nouvelles de son état de santé. Comme l'homme fort des Milwaukee Bucks l'a confié, il n'y pas d'inquiétude à avoir sur ses aptitudes physiques.

Trois matchs, trois défaites, c'est le triste bilan des Milwaukee Bucks face au Heat en demi-finale de la conférence Est. Ce samedi, la bande à Giannis Antetokounmpo a essuyé une nouvelle défaite face à la franchise de Miami. Résultat, les Bucks n'ont plus le droit à l'erreur et sont contraints de remporter les quatre prochains matchs pour avoir une chance de disputer le prochain tour des play-offs. Malgré l'immense défi qui attend son équipe, Giannis Antetokounmpo est plus que serein. « On a joué dur pendant 36 minutes, pas 48. On doit le faire 48 minutes, on l’a fait dans le Game 2, ça n’a pas marché, mais on l’a fait. On doit y arriver dans le Game 4, Game 5, Game 6, Game 7. Même si ça ne marche pas, on pourra dormir tranquille. (...) On se sent bien. Je suis dans un bon état d’esprit. Évidemment, s’il y a une équipe qui peut passer un 4-0, gagner quatre matchs de suite, c’est nous. On doit juste croire en nous, regarder la vidéo, jouer dur. On ne peut pas le faire match après match, mais action après action. On doit croire en nous, on peut le faire » , a-t-il confié dans des propos rapportés par Basket USA .

«Je me sens très bien, j’aurais pu jouer davantage»