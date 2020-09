Basket

Basket - NBA : Une troisième superstar en approche aux Lakers ?

Publié le 7 septembre 2020 à 21h35 par Th.B.

Après les arrivées de LeBron James et d’Anthony Davis à une année d’intervalle, les Los Angeles Lakers pourraient mettre la main sur Chris Paul en marge de la saison prochaine.

Ces dernières années, le projet des Los Angeles Lakers a pris une tout autre tournure. En 2018, les Angelinos accueillaient LeBron James dans l’optique de ramener la franchise californienne en Play-Offs. Pour sa première saison chez les Lakers, King James a échoué dans sa mission, mais aux côtés de son lieutenant Anthony Davis lors de cet exercice, les Lakers ont mené à bien leur mission. Et alors que la franchise est en demi-finale de conférence Ouest des Play-Offs face aux Houston Rockets, une autre star pourrait débarquer pour la prochaine saison régulière.

Chris Paul aux Lakers ?