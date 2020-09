Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Westbrook après la défaite des Rockets !

Publié le 7 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Après s’être imposé lors du Game 1, les Rockets n’ont rien pu faire face aux Lakers cette nuit. Auteur d’une prestation décevante, Russell Westbrook a assumé la responsabilité de la défaite.

Dure soirée pour Russell Westbrook. Auteur de 7 pertes de balles et 5 fautes, le All Star des Rockets est totalement passé à côté de son match et n’a pas été d’une grande aide aux Rockets, qui se sont inclinés lors du Game 2 face aux Lakers (117-109). Le meneur de la franchise texane n’a inscrit que dix points ce lundi, forçant les Rockets à reposer principalement sur le talent de James Harden. Après la défaite, l’ancien joueur d’OKC a totalement assumé la responsabilité de la défaite.

« Mes erreurs m’appartiennent »