Basket - NBA : Bulle, méditation... L'improbable révélation de LeBron James

Publié le 8 septembre 2020 à 22h35 par A.D.

Dans une bulle à Orlando depuis la reprise de la NBA, LeBron James a bien du mal à s'acclimater à ces nouvelles conditions. Pour tenir le coup sans ses proches, la star des Lakers a confié qu'elle méditait.

LeBron James a sa recette miracle pour supporter les conditions de la bulle. Alors qu'il lui est difficile de demeurer sans ses proches à Disney World, King James a une méthode pour tenir le coup. Comme il l'a lui-même confié à Mark Media (USA Today Sports ) , LeBron James a recours à la méditation.

«La méditation m’aide beaucoup personnellement»