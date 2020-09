Basket

Basket - NBA : Ce vibrant hommage rendu à LeBron James !

Publié le 8 septembre 2020 à 20h35 par A.D.

Alors qu'il a déjà fêté ses 35 ans, LeBron James n'a pas pris une ride et assoit toujours sa domination en NBA. Chris Bosh, ex-pensionnaire du Miami Heat, a fait part de son étonnement et n'a pas tari d'éloges à l'égard de son ancien coéquipier.

Comme le bon vin, LeBron James semble se bonifier au fil des années. Alors qu'il va sur ses 36 ans, King James ne montre aucun signe de vieillesse et le démontre à chacune de ses apparitions avec les Lakers. Ce qui ne manque pas d'étonner les férus de NBA. Dans le podcast de J.J. Redick, Chris Bosh n'a pas manqué de faire l'éloge de LeBron James, son ancien partenaire du côté du Miami Heat.

«Je ne sais pas comment il arrive encore à suivre le rythme »