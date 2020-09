Basket

Basket - NBA : LeBron James s'enflamme pour l'un de ses coéquipiers !

Publié le 7 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Les Lakers ont su réagir et remporter le Game 2 face à Houston qui leur permet de mettre le score à 1-1. Cette victoire est notamment dû à un joueur qui était en difficulté ces derniers temps. LeBron James en a profité pour le féliciter comme il se doit.

Les Lakers de Los Angeles se devait de recoller aux Houston Rockets et ne pas se faire distancer dans cette demi-finale de conférence. La forme de LeBron James et d’Anthony Davis contraste avec le match compliqué de Russell Westbrook dans ce Game 2 remporté 117 à 109 par les Lakers

La grosse rentrée de Rajon Rondo