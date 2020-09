Basket

Basket - NBA : Le message fort de LeBron James sur son arrivée aux Lakers

Publié le 13 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Qualifiés pour la finale de Conférence Ouest après avoir sorti Houston, les Lakers commencent à revenir sur le devant de la scène. Arrivé à Los Angeles l'été dernier, LeBron James est d'ailleurs heureux de faire partie de cette aventure.

Les Los Angles Lakers ont obtenu leur billet pour la finale de Conférence Ouest. Les Californiens sont venus à bout des Rockets de James Harden sans trop de difficulté (4-1). Les Lakers avaient, et ont toujours, à cœur de livrer de grandes prestations et de ramener un titre à Los Angeles afin d’honorer la mémoire de Kobe Bryant. C’est d'ailleurs la première fois depuis 2010 que les Lakers arrivent à ce stade de la compétition.

LeBron James est venu pour ça