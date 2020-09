Basket

Basket - NBA : LeBron James en dit plus sur sa botte secrète !

Publié le 12 septembre 2020 à 22h35 par A.D.

Alors que son spin move est dévastateur, LeBron James a tenté d'expliquer pourquoi il avait autant de réussite avec ce geste.

LeBron James affectionne tout particulièrement le spin move. Une arme qu'il maîtrise à merveille et avec laquelle il a une grande réussite. Comme l'a analysé ESPN , LeBron James aurait trois chances sur quatre d'être décisif (panier, passe décisive ou faute) lorsqu'il effectue ce geste. Interrogé sur son succès avec le spin move, LeBron James a lâché ses vérités lors d'un entretien accordé à ESPN .

«C’est que c’est un move très rapide grâce à ma taille et à ma vitesse»