Basket - NBA : Jimmy Butler s'agace après la défaite !

Publié le 7 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Dans une rencontre tendue, marquée par la blessure de Giannis Antetokounmpo, Chicago a manqué l’occasion de valider sa place en finale de conférence Est en s’inclinant face à Milwaukee, ce qui a eu le don d’énerver Jimmy Butler.

Ce lundi, le Heat est passé tout proche de l’exploit de balayer les Milwaukee Bucks en demi-finale de conférence Est. Menant trois manches à zéro à la surprise générale face à l’un des favoris de la compétition, Miami s’est finalement incliné de justesse après prolongation (115-118), redonnant espoir aux Bucks malgré la blessure de Giannis Antetokounmpo. Auteur d’un match assez discret, Jimmy Butler a avoué que son équipe s’est vue trop belle.

« On pensait que ce serait facile et ça ne l’a pas été… »