Basket

Basket - NBA : Le coach des Clippers s'enflamme pour Kawhi Leonard !

Publié le 11 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Élément clé des Clippers lors des playoffs, Kawhi Leonard a reçu les louanges de Doc Rivers.

Après avoir mené Toronto à la gloire l’année dernière en ramenant le premier titre NBA aux Raptors, Kawhi Leonard est sur le point de réitérer son exploit avec les Clippers cette saison. Sans faire de bruits, comme à son habitude, l’ailier de 29 ans s’est imposé comme le principal atout d’un effectif qui se dirige tout droit vers la finale de conférence Ouest, où ils affronteront probablement les Lakers pour une série au sommet entre les deux franchises de Los Angeles. Interrogé à l’issue de la victoire des Clippers contre Utah lors du Game 4, Doc Rivers ne tarit pas d’éloges son joueur.

« Sur certains soirs, je me régale de le voir à ce niveau »