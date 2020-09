Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler fait une révélation sur la victoire de Miami !

Publié le 5 septembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors qu’il étaient menés par Milwaukee, Miami a réussi à inverser la tendance notamment grâce à une grand Jimmy Butler. Si le meneur des Heat a été aussi bon, c’est notamment car Udonis Haslem lui a demandé.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Miami Heat sont allés chercher une nouvelle victoire face aux Bucks de Milwaukee (115-100). Ce succès leur permet de mener 3-0 et donc de prendre une sérieuse option pour la finale de conférence. Ce n’était pourtant pas si bien parti pour Miami car, à l’entame du dernier quart-temps, Milwaukee menait de 12 points.

Haslem à demander à Jimmy Butler de gagner