Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Kawhi Leonard après la défaite des Clippers !

Publié le 6 septembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Défait par les Nuggets cette nuit lors du Game 2 des demi-finales de conférence Ouest, Kawhi Leonard n’est pas satisfait de la prestation des Clippers.

Vainqueur de Dallas en six matches au premier tour des playoffs, la série face à Denver semblait tout aussi bien embarquée pour les Clippers avec une large victoire 120-97 lors du Game 1. Toutefois, la franchise californienne est tombée de haut hier soir, s’inclinant 101-110 avec pas moins de 44 points encaissés dès le 1er quart temps. Une prestation qui est loin d’avoir satisfaite Kawhi Leonard.

« Ce soir nous avons creusé notre propre tombe »