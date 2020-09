Basket

Basket - NBA : Kawhi Leonard perd patience !

Publié le 12 septembre 2020 à 17h35 par Th.B.

Pourtant bien placés pour atteindre la finale de conférence Ouest, les Los Angeles Clippers ont manqué une occasion vendredi en perdant face au Denver Nuggets. Une défaite qui n’est pas passée du côté de Kawhi Leonard.

Franchise player des Clippers, Kawhi Leonard est en mode Play-Offs. Dans la nuit de vendredi à samedi, la franchise de Los Angeles avait la qualification en finale de conférence Ouest à portée de main. Cependant, les Denver Nuggets ne se sont pas laissés faire et sont parvenus à surclasser les Clipps 111-105. De quoi permettre à Denver de recoller au score dans la série que Los Angeles mène 3 victoires à 2.

« J’essaie simplement de gagner un match de basket. Question suivante »