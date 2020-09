Basket

Basket - NBA : Les Lakers prépareraient un énorme coup avec... Giannis Antetokounmpo !

Publié le 15 septembre 2020 à 16h35 par A.M.

Alors que Giannis Antetokounmpo est dans l'incertitude, Sam Quinn, journaliste pour CBS Sports, assure que les Lakers tentent d'attirer le Grec afin de former une super team, bien que cela s'annonce compliqué d'un point de vue financier.

La situation de Giannis Antetokounmpo chez les Bucks pose question. Alors que Milwaukee a été éliminé en demi-finale de conférence, le Grec s'interrogerait sur son avenir. Plusieurs franchises seraient évidemment à l'affût pour l'attirer, à commencer par les Los Angeles Lakers ! Les Californiens, qui ont déjà construit une équipe afin de remporter le titre en associant LeBron James et Anthony Davis, placeraient également leurs pions pour attirer Giannis Antetokounmpo à en croire Sam Quinn, journaliste pour CBS Sports , qui détaille les atouts des Lakers pour réussir cet énorme coup.

Les Lakers travaillent pour attirer Antetokounmpo