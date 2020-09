Basket

Basket - NBA : Ce constat clair de LeBron James sur ses Lakers !

Publié le 14 septembre 2020 à 21h35 par Th.B.

Qualifiés pour la finale de conférence Ouest, une première depuis 10 ans, les Los Angeles Lakers sont dans la forme de leur saison. Pour le grand bonheur de LeBron James.

Certes, que ce soit face aux Portland Trail Blazers ou contre les Houston Rockets, les Lakers ont concédé le premier match de la série lors de ces Play-Offs à Orlando. Néanmoins, la franchise de Los Angeles est toujours parvenue à se rattraper en remportant les deux séries quatre victoires à une. Star incontestée des Angelinos , LeBron James a récemment fait savoir qu’il avait choisi de venir aux Lakers afin de ramener la franchise au top en Play-Offs. En finale de conférence Ouest, Los Angeles rencontrera soit ses voisins des Clippers ou les Denver Nuggets. Et pour King James , les Lakers sont à leur meilleur niveau.

« Nous arrivons à notre meilleur niveau au meilleur moment »