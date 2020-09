Basket

Basket - NBA : L’étonnante sortie de Kevin Durant sur sa relation avec Draymond Green

Publié le 14 septembre 2020 à 12h35 par T.M.

Chez les Warriors, cela a notamment chauffé entre Kevin Durant et Draymond Green. Le désormais joueur des Nets en a d’ailleurs dit plus sur cette relation et cela peut étonner.

En quittant le Thunder pour les Warriors, Kevin Durant souhaitait avant tout garnir son palmarès. Cela a été chose fait avec 2 bagues de champion NBA. Toutefois, pour le désormais joueur des Nets, tout n’a pas été tout rose du côté de Golden State. En effet, si sur le terrain son association avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green effrayait tout le monde, en coulisses, cela était plus compliqué. Kevin Durant a notamment eu une relation délicate avec Draymond Green et cela a même chauffé entre les deux joueurs. Pour autant, à en croire les propos de KD, cela n’aurait pas si grave qu’on l’a laissé entendre.

« Nous sommes devenus encore meilleurs après ça »