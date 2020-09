Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook dans l'impasse pour son avenir ?

Publié le 17 septembre 2020 à 14h35 par A.M.

Arrivé chez les Rockets afin de former un duo de feu avec James Harden, Russell Westbrook est déjà sur le départ. Mais ses options semblent limitées.

Désireux de remporter un titre et incapable d'y arriver avec le Thunder où il était bien seul depuis le départ de Kevin Durant, Russell Westbrook a décidé de rejoindre James Harden aux Rockets avec lequel il devait former un duo explosif. Toutefois, l'association des deux stars n'a pas fonctionné et Houston a sèchement été battu par les Lakers en demi-finale de Conférence. Une situation qui jette donc déjà un froid sur l'avenir de Russell Westbrook.

Les Knicks comme seule option pour Westbrook ?