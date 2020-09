Basket

Basket - NBA : La sortie de LeBron James sur l'échec... des Clippers !

Publié le 18 septembre 2020 à 13h35 par A.M. mis à jour le 18 septembre 2020 à 13h41

Alors que tout le monde attendait un choc 100% Los Angeles en finale de la Conférence Ouest, les Nuggets ont finalement éliminé les Clippers. Mais cela ne semble pas vraiment perturber LeBron James.

Le choc tant attendu entre les deux franchises de Los Angeles n'aura pas lieu. En effet, en début de saison, personne n'imaginait une autre finale de Conférence que celle opposant les Clippers aux Lakers. Et pour cause, Kawhi Leonard et Paul George ont débarqué chez les Clippers tandis que Anthony Davis est venu épauler LeBron James aux Lakers. Et pourtant, les Nuggets ont déjoué les pronostics en éliminant les Clippers en 7 matches après avoir été menés 3 à 1 dans la série. Des leurs côtés, les Lakers sont arrivés en finale de conférence sans trop de problème éliminant en 5 matches les Blazers puis les Rockets. Bien installé dans son canapé, LeBron James a d'ailleurs pu suivre l'élimination des Clippers, mais cela ne semble pas le chagriner.

LeBron James revient sur l'élimination des Clippers