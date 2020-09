Basket

Basket - NBA : LeBron James met en garde ses coéquipiers

Publié le 18 septembre 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 18 septembre 2020 à 10h37

A la veille du Game 1 de la finale de conférence ouest face à Denver, LeBron James a tenu à mettre en garde ses coéquipiers.

Après avoir vaincu les Blazers de Lillard puis les Rockets d’Harden, c’est face aux Nuggets de Jokic que les Los Angeles Lakers vont se mesurer pour une place en finale de playoffs NBA, tentant ainsi de remporter une nouvelle bague de champion, dix ans après leur dernier sacre. Si pour l’instant la franchise californienne, emmenée par LeBron James et Anthony Davis, tous deux étincelants, n’a pour l’instant pas été en difficulté sur ses playoffs, le King , récemment nommé pour la seizième fois de sa carrière dans la All NBA Team, tient à ne pas sous-estimer Denver.

« J’ai énormément de respect pour eux »