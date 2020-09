Basket

Basket - NBA : Donovan Mitchell met en garde ses adversaires !

Publié le 15 septembre 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 15 septembre 2020 à 11h43

Cruellement éliminé au premier tour des playoffs face à Denver, Donovan Mitchell a réalisé de grandes performances en playoff, et compte bien réitérer cela la saison prochaine.

Malgré avoir inscrit plus de 36 points en moyenne lors de la série face aux Nuggets de Denver, Donovan Mitchell n’aura pas réussi à permettre à Utah de se qualifier en demi-finale de conférence. Menant la série 3-1, le Jazz s’est effondré au fil des matchs, s’inclinant 4-3 au terme d’une sensationnelle. Si sur le plan collectif cette série peut être une déception, elle reste très positive sur le plan individuel pour Donovan Mitchell, qui a inscrit plus de 50 points à deux reprises lors de cette série. Sur Instagram, l’arrière des Jazz a prévenu ses adversaires et les observateurs de la NBA, ce n’est que le début.

Mitchell est prêt pour la saison prochaine