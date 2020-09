Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour Anthony Davis !

Publié le 17 septembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Nommé à ses côtés dans la même All NBA First Team, LeBron James n’a pas tari d’éloges son coéquipier Anthony Davis, auteur d’une excellente première saison chez les Lakers.

Qualifié en finale de conférence Ouest après avoir facilement écarté Portland et Houston, les Los Angeles Lakers réalisent une saison presque parfaite pour le moment, et se rapprochent de plus en plus d’un nouveau titre NBA, dix ans après le dernier. Pour cela, la franchise californienne devra vaincre Denver, tombeur des Clippers, mais pourra compter sur LeBron James et Anthony Davis, acteurs majeurs de l’épopée des Lakers, et tous deux nommés ce mercredi dans la All NBA First Team. Si LeBron James est un habitué, ce n’est que la troisième fois pour Anthony Davis. Déjà finaliste au titre de Défenseur de l’année cette saison, l’ancien intérieur des Sixers s’est rapidement acclimaté à son nouvel environnement et à ses coéquipiers, à l’image du King , qui s’est enflammé à l’annonce de la nomination d’Anthony Davis à ses côtés dans la All NBA First Team.

« Un talent générationnel comme on en voit peu »