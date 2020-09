Basket

Basket - NBA : Anthony Davis rend un nouvel hommage à Kobe Bryant !

Publié le 11 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

A la suite de la victoire des Lakers contre Houston, Anthony Davis a tenu à rendre un hommage à Kobe Bryant, quelques mois après sa disparition.

Quelques mois après sa tragique disparition, Kobe Bryant reste encore aujourd’hui dans tous les esprits des joueurs et supporters de basket, plus particulièrement des Lakers. Les angelenos sont plus motivés que jamais pour remporter un titre NBA qui aura forcément une saveur particulière. Alors que les Lakers sont bien partis pour se qualifier en finale de conférence Ouest, menant 3-1 contre Houston, Anthony Davis a rendu un bel hommage à Kobe Bryant.

« Toute l'équipe continue de penser à lui, tout le temps »