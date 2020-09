Basket

Basket - NBA : Nikola Jokic change les plans des Lakers et LeBron James !

Publié le 17 septembre 2020 à 18h35 par A.M.

Après avoir du s'adapter au small-ball des Rockets, les Lakers vont changer leurs plans pour la finale de Conférence contre les Nuggets d'un certain Nikola Jokic.

On va retrouver les Lakers de la saison régulière. Afin de contrer le small-ball et la rapidité des Rockets, la franchise floridienne avait décidé de se passer de JaVale McGee et Dwight Howard, d'habitude très impliqués dans la rotation et qui n’ont joué respectivement que 30 et 16 minutes sur l’ensemble de la série face à Houston. Un choix payant puisque les Lakers se sont qualifiés en cinq matches. Mais en finale de conférence, c'est une toute autre équipe qui se dresse face à LeBron James et les siens puisque les Nuggets sont très présents dans la raquette notamment grâce à un certain Nikola Jokic. Et comme l'explique Frank Vogel, la présence du pivot serbe change la donne.

Les Lakers vont changer leur 5 à cause de Jokic